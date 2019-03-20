المشاريع الأربعة الكبرى .. الرياض منارة عالمية وقبلة السياحة الدولية

المواطن - الرياض

تفاعل المواطنون مع المشاريع الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، والتي تقوم عليها “لجنة المشاريع الكبرى” برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ودشن مغردون وسمًا بعنوان المشاريع الأربعة الكبرى، وتفاعل الإعلامي سلمان الدوسري مع الوسم بقوله: “المشاريع الأربعة الكبرى ليست إلا البداية.. الرياض اليوم.. وغدًا جدة والخُبر وغيرهم.. ما يميز المشاريع التنموية النوعية إنها موجهة لكل سكان المدينة وزوارها وليست لشريحة معينة.. يومًا بعد يوم.. غد السعودية ليس كما أمسها”.

وتفاعل فهد الوليد مع الوسم بقوله: “من أهم المشاريع الأربعة الكبرى هي حديقة الملك سلمان العالمية، حديقة وسط الرياض، ويمتد منها مستقبل الوطن العظيم لتشكل الجمال الي تستحقه عاصمة المملكة العربية السعودية.

مشاريع ترسم ملامح جودة الحياة:

وقالت العنود الشهري: ‏”مشاريع الرياض ترسم ملامح جودة الحياة، وتتضمن أربعة مشاريع كبرى، وتهدف إلى راحة كل مواطن ومقيم من الترفيه والبيئة”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أطلق أمس الثلاثاء أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال.

وتشمل مشاريع الرياض الكبرى “مشروع حديقة الملك سلمان” و”مشروع الرياض الخضراء” و”مشروع المسار الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”.

مضاعفة المساحة الخضراء:

وتهدف هذه المشاريع الضخمة، إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون.

معرض مفتوح من الأعمال الإبداعية:

كما تستهدف تلك المشاريع تحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتباع أنماط صحية في الحياة، عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومترًا، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.

توفير 70 ألف فرصة عمل:

وتأتي هذه المشاريع الأربعة في إطار تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما ستوفر فرصًا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية.