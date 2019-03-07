المعارضة الجزائرية تطلب استقالة بوتفليقة وحياد الجيش وتأجيل الانتخابات

المواطن - متابعة

قدمت المعارضة الجزائرية قائمة من المطالب كشروط لوقف المظاهرات الهادرة التي شهدتها البلاد منذ الكشف عن نية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.

وأصدرت المعارضة الجزائرية بياناً بعد اجتماع موسع عقدته اليوم لبحث أزمة ترشح بوتفليقة طالبت فيه باستقالة بوتفليقة والحكومة وإعلان مرحلة انتقالية.

ودعت قوى المعارضة لتأجيل الانتخابات وطالبت الجيش بالحياد.

وكان الجيش الجزائري أصدر بيانيين خلال 24 ساعة أكد فيهما أنه سيقوم بواجباته حيال حماية الدولة ولن يسمح بالعودة إلى مرحلة الدماء.

وتعهد الجيش بحماية الجزائر وعدم السماح لأي فئة بجرها للوراء.

وكان الرئيس بوتفليقة وجه رسالة للشعب الجزائري اليوم حذرهم فيها من الانجرار وراء الفئات الغادرة الداخلية والخارجية.

وحذر بوتفليقة من أن اختراق التعبير السلمي قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وهو ما قد ينجم عنه أزمات وويلات.