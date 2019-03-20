المقاولون ضد الزمالك .. الأبيض يسقط في فخ التعادل قبل مواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة المقاولون ضد الزمالك التي أُقيمت على ملعب “بتروسبورت”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبدأت مباراة المقاولون ضد الزمالك بشكل ضاغط من الفريق الأبيض، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر وإرباك أصحاب الأرض، وحاول يوسف أوباما التسجيل من عرضية للاعب محمود علاء، ولكن لم ينجح.

وحاول الفريق الأبيض الاختراق من الجبهة اليُسرى، لاستغلال عرضيات التونسي المتألق حمدي النقاز في مباراة المقاولون ضد الزمالك اليوم، وضغط أصحاب الأرض، وأبعد الدفاع كرة خطيرة قبل أن تصل إلى أحمد علي.

وأهدر عمر السعيد فرصة تسجيل هدف أول، حيث مرت رأسيته بجوار القائم، واستمرت محاولات الأبيض، وسط تألق دفاعي من أصحاب الأرض في مباراة المقاولون ضد الزمالك اليوم.

وتألق الحارس محمود أبو السعود، وأبعد تسديدة قوية من محمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يهز المدافع محمود الونش الشباك في الدقيقة 41 من كرة رأسية مميزة، لينتهي الشوط الأول من مباراة المقاولون ضد الزمالك بتقدم الأبيض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر كهربا فرصة تعزيز تقدم الأبيض، قبل أن يُغادر النقاز بسبب الإصابة، يلعب حازم إمام بدلًا منه، وتمكن عبدالوهاب إسماعيل من تسجيل هدف التعادل في مباراة المقاولون ضد الزمالك في الدقيقة 51.

واحتسب حكم مباراة المقاولون ضد الزمالك ركلة جزاء لصالح الأبيض بعد سقوط زيزو، نفذها محمود علاء ولكن محمود أبو السعود تصدى لها، قبل أن يُتابعها طارق حامد ويسكنها الشباك في الدقيقة 64.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض لتسجيل هدف التعادل، واحتسب حكم مباراة المقاولون ضد الزمالك ركلة جزاء على الفريق الأبيض في الدقيقة 80 بعد التحام بين الونش وأحمد علي.

وسدد أحمد علي ركلة الجزاء بنجاح، لتستمر محاولات الفريقين، وتنتهي مباراة المقاولون ضد الزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وبعد مباراة المقاولون ضد الزمالك اليوم، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق نقطتين فقط عن النادي الأهلي صاحب الوصافة، وذلك قبل لقاء القمة، يوم 30 مارس الجاري.