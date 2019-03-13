المقدشي: التحالف يلعب دورًا بارزًا في تجهيز الجيش اليمني

المواطن - واس

ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي اليوم جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب بلاده في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وناقش خلال اجتماع موسع برؤساء الهيئات ومديري الدوائر في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الجهود المبذولة في بناء الجيش الوطني والتكامل بين الدوائر والوحدات المختلفة بما يحقق الحفاظ على المؤسسة العسكرية وحماية المكتسبات الوطنية.

وأكد وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية أهمية المعركة التي يخوضها الجيش الوطني بمساندة تحالف دعم الشرعية ضد الميليشيا الانقلابية التي انقلبت على إجماع اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني.