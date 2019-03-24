الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية اليونان بذكرى استقلال بلاده

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.