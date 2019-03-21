الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

2019/03/21
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة أدائه اليمن الدستورية رئيساً لجمهورية كازاخستان.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة أدائه اليمن الدستورية رئيساً لجمهورية كازاخستان .

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته ، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.



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