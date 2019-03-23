الملك سلمان يأمر بتعيين عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظًا لهيئة التجارة الخارجية

الملك سلمان يأمر بتعيين عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظًا لهيئة التجارة الخارجية

2019/03/23
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر أمر ملكي بتعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وجاء في نص الأمر الملكي:

الرقم أ / 265
التاريخ 16 / 7 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 211 ) بتاريخ 25 / 4 / 1440هـ، الصادر بإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظاً للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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