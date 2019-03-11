الملك سلمان يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس وزراء لبنان

الملك سلمان يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس وزراء لبنان

2019/03/11
الساعة 1:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1915
0
طباعة
المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، وسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :