الملك سلمان يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس السبت المقبل

المواطن - واس

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – يوم السبت المقبل, حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – لجياد الإنتاج المحلي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .

وبهذه المناسبة رحّب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة التي تعدّ امتداداً لما يحظى به النادي ونشاطاته وسباقاته من دعم واهتمام منه – حفظه الله – ، حيث يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تعد عزّاً وفخراً للنادي ومنسوبيه ووسط الفروسية بشكل عام ، لاسيما وهو – أيده الله – من مؤسسي النادي الذين وضعوا اللبنات الأولى لانطلاق هذا الصرح في بداياته قبل نحو 50 عاماً.

وأكّد سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل أن هذا الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من قـبـل القيادة الرشيدة – أعزها الله – يدلّ على الاهتمام بمستقبل رياضة الفروسية ، انطلاقاً مما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع ، مشيراً سموه إلى أن رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى مؤخراً شكّل تحولاً تاريخياً سيكون له آثاره الإيجابية على هذه الرياضة العريقة ، معرباً عن سعادة وابتهاج منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية السنوية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

ويولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان الفنية اهتماماً بالغاً بالإشراف المباشر على مختلف الترتيبات اللازمة لحفل السباق الكبير على كأس المؤسس ، بصفته تاج البطولات والاحتفال الكبير الذي يلتقي فيه القائد والفارس الأول بأبنائه الذين يتطلعون إلى هذه المناسبة في كل عام لما تمثله من مكانة وأهمية ، كونها تحمل اسم جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مؤسس هذا الكيان الشامخ .

من جانب آخر أوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن النادي أكمل الاستعدادات الخاصة بهذا الاحتفال السنوي الكبير، بما يكفل النجاح والتميز لهذه المناسبة الغالية بمشيئة الله ، مبيناً أن العديد من الأنشطة والفعاليات الرسمية ستصاحب هذا الحدث الفروسي الهام الذي يتشوق إليه محبو الفروسية ، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالمستوى المشرف كونها تحظى بتشريف ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .