الملك سلمان يرعى سباق الفروسية لجياد الإنتاج المحلي على كأس المؤسس .. السبت

المواطن - الرياض

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – يوم السبت المقبل, حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – لجياد الإنتاج المحلي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة رحّب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة التي تعدّ امتداداً لما يحظى به النادي ونشاطاته وسباقاته من دعم واهتمام منه – حفظه الله – ، حيث يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تعد عزّاً وفخراً للنادي ومنسوبيه ووسط الفروسية بشكل عام ، لا سيما وهو – أيده الله – من مؤسسي النادي الذين وضعوا اللبنات الأولى لانطلاق هذا الصرح في بداياته قبل نحو 50 عاماً.

وأكّد الأمير بندر بن خالد الفيصل أن هذا الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من قـبـل القيادة الرشيدة – أعزها الله – يدلّ على الاهتمام بمستقبل رياضة الفروسية، انطلاقاً مما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع، مشيراً سموه إلى أن رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى مؤخراً شكّل تحولاً تاريخياً سيكون له آثاره الإيجابية على هذه الرياضة العريقة، معرباً عن سعادة وابتهاج منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية السنوية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

ويولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان الفنية اهتماماً بالغاً بالإشراف المباشر على مختلف الترتيبات اللازمة لحفل السباق الكبير على كأس المؤسس، بصفته تاج البطولات والاحتفال الكبير الذي يلتقي فيه القائد والفارس الأول بأبنائه الذين يتطلعون إلى هذه المناسبة في كل عام لما تمثله من مكانة وأهمية ، كونها تحمل اسم جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مؤسس هذا الكيان الشامخ .

من جانب آخر أوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن النادي أكمل الاستعدادات الخاصة بهذا الاحتفال السنوي الكبير، بما يكفل النجاح والتميز لهذه المناسبة الغالية بمشيئة الله ، مبيناً أن العديد من الأنشطة والفعاليات الرسمية ستصاحب هذا الحدث الفروسي الهام الذي يتشوق إليه محبو الفروسية ، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالمستوى المشرف كونها تحظى بتشريف ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

ويعتبر كأس المؤسس البطولة الكبرى بموسم سباقات الخيل في كل عام بحضور راعي الحفل، وحيث إن درجة الشوط محددة لفئة خيل الإنتاج المحلي عمر الـثلاث سنوات عليه فإن حداثة سن الخيل تلعب دوراً هاماً للإنتاج والتوليد والاهتمام بالنوعية مما ينعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء وإقامة المزادات المخصصة للأمهار. وقد سجل تاريخ ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية انطلاقة أول سباق رسمي على أرضه حفل كأس المؤسس السباق رقم (25) الجمعة25/11/1422هـ الموافق 08/02/2002م.

أرقام حول كأس المؤسس

-انطلاقة الكأس : أول كأس كانت عام 1419هـ الموافق 1999م.

-تصـنيف الكأس : الفئة الأولى (Group 1)

ويعتبر من أهم كؤوس ميدان الملك عبدالعزيز.

-مســافة الشوط : 1600 متر (مسافة الميل).

-درجــــــة الشوط : لخيل الإنتاج المحلي لأعمار 3 سنوات.

-قيمـــة الجــائزة : 3.000.000 ريال (ثلاثة ملايين ريال).

-نظــام الكــأس : التأهل للمشاركة في شوط كأس المؤسس لا بد أن يكون الجواد حاصلاً على 10 نقاط كحد أدنى بالإضافة إلى فوز واحد على الأقل ويحصل الإسطبل الفائز بكأس المؤسس على نموذج مصغر للكأس يُسلم من راعي الحفل عقب انتهاء الشوط وإعلان النتيجة.

-امتلاك الكأس : يُسلم الكأس الرئيس للإسطبل الذي يحقق الفوز به ثلاث مرات متتالية ويصبح ملكاً له؛ ولا ينظر لتكرار وتعدد مرات الفوز ما لم تكن ثلاث مرات على التوالي.

وقد امتلك الكأس في نسخته الأولى إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بموسم سباقات الخيل 1427هـ الموافق 2006م بعد فوز الجواد (عادل) ابن الفحل: لاهوم (TORREY CANYON) من الأم: بيل ناتف (BEL NATIVE) بتدريب: خوليو جارديل والخيال: أبديل جاين.

-يحصل مالك الجواد الفائز على خمس نقاط والجواد على عشرين نقطة في قائمة نقاط حصاد الموسم.

نتائج قرعة شوط كأس المؤسس

الخيول المشاركة 18 رأسا والاحتياطي عدد 5 رؤوس

1-منتهزة

المالك: أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز

2-على صواب

المالك: أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز

3-متباين

المالك: أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز

4-ديم المطر

المالك: الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

5-رستم

الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

6-مجتاحة

المالك: الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

7-متوارية

المالك: مهل وصل خالد البقمي

8-توركان

المالك توفيق محمد مدني أحمد دادا

9-متكيف

المالك: محمد بن حمد عاطف آل رشيد

10 – يعجبك

المالك: ناصر مبارك ناصر السبيعي

11- فخر بلادي

المالك: أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار

12-مصابيح

المالك: أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار

13-الزحول

المالك: أبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي

14-الزحزاح

المالك: أبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي

15- يكتسح

المالك: بدالالة محمد العساكر

16-أورنسنا

المالك: إبراهيم خليل صالح العنزي

17-طلعة

المالك محمد إبراهيم المرزوقي

18-راعيها

المالك : عبدالإله عبدالعزيز الموسى

الاحتياط

1-جاكرتا

المالك: الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

2-مساعفة

المالك: أبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي

3-نسابة

المالك الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

4-النهم

المالك: أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز

5-رأسمال

المالك: الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز