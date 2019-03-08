المملكة تنقل WWE نقلة استثمارية وتسويقية غير مسبوقة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أحدث التعاقد الذي أبرمه اتحاد المصارعة WWE برفقة المملكة، نقلة كبيرة في تلك الصناعة الترفيهية، والتي بالفعل تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم والشرق الأوسط على حد سواء.

الاتحاد الذي قام بعمل عرضين في المملكة خلال العام الماضي، حقق عاما كبيرا من الإنجازات على المستوى المادي، حيث ارتفعت ثروة فينس ماكماهون من 1.7 مليار دولار في 2018 إلى 3.2 مليار دولار خلال العام الجاري، ليحتل المركز رقم 691 في قائمة مجلة فوربس لأغنى رجال العالم.

واستمر سهم WWE في الاحتفاظ بقيمة 82.63 دولار للسهم الواحد بعد أن قفز إلى 38.50 دولار في هذا الوقت من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية زيادات في الراتب لجميع المسؤولين التنفيذيين في WWE باستثناء ماكماهون، والذي بقي راتبه ثابتًا عند مبلغ 1.4 مليون دولار.

من المتوقع أن تستمر شراكة WWE لمدة 10 سنوات مع مشروع رؤية 2030 للحكومة السعودية هذا العام، حيث سيقدم اتحاد المصارعة الحرة عرضاً آخر في مايو على أراضي المملكة.

الحدث الثالث للشركة في المملكة سيعقد يوم الجمعة 3 مايو، حيث يتوافق هذا التاريخ مع الجدول الزمني الذي تم الكشف عنه بشأن فعاليات WWE في المملكة.

اتحاد مصارعة المحترفين الذي بدأ عروضه في المملكة خلال أبريل من العام الماضي، قد زار المملكة للمرة الثانية في نوفمبر الماضي، ويستعد لخوض ثالث تجاربه بالسعودية في مايو من العام الجاري، وذلك ضمن شراكة بقيمة مليارات الدولارات بين WWE والهيئة العامة للرياضة.