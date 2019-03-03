المملكة تودع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة أودعت 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.

وبحسب العربية نت أضاف الجدعان “وافقنا على تقديم الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي، ونبحث مع الأشقاء في الكويت والإمارات مجالات دعم إضافية”.

وقال الجدعان إن “مؤتمر مكة قدم أكثر من ملياري دولار، و السعودية ملتزمة بما وعدت به، حيث تم الالتزام بدعم للميزانية بـ250 مليون دولار، وقد دفعنا منها 50 مليون دولار العام الماضي و50 مليونا هذا العام”.

وأوضح الجدعان أن المملكة أعلنت عن إنشاء الصندوق السعودي الأردني برأسمال 3 مليارات دولار كجزء من الدعم المقدم إلى الأردن.

وتابع “تفاوضنا في السنة الماضية، وأعلنا قبل أسبوعين عن مشروع لإنشاء سكة حديد وميناء جاف في معان بـ700 مليون دولار”.