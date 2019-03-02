المملكة خلال اجتماع التعاون الإسلامي.. 7 رسائل سلام ودفاع عن قضايا عربية

المواطن - الرياض

حملت المملكة خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي رسائل سلام ودفاع عن قضايا عربية، سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء عليها.

وفي اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ46، شددت المملكة عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض الانقلاب الحوثي في اليمن المدعوم من إيران ودعم مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي، بالإضافة إلى مساندة كل الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة سوريا.

كما أكدت المملكة دعوة الأشقاء في ليبيا إلى الحرص على بناء الدولة ومؤسساتها، ورفض سياسات إيران الإرهابية وسلوكها العدواني في المنطقة، مع دعوة المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجيا في بورما، وأيضًا بذل الجهود المادية والمعنوية لمكافحة آفة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف.