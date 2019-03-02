المملكة ضمن الدول العشر الأقوى عالميًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حلَت المملكة ضمن قائمة أكثر الدول قوة على مستوى العالم لعام 2019، والذي تقيمه مجلة “يو إس نيوز آند ورلد ريبورت” الأمريكية العريقة، والتي تمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 85 عامًا.

وحسب التصنيف جاءت المملكة في المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي، حيث تتمتع الرياض بتأثير قوي وكبير على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وفي تعليقها على التصنيف، قالت بزنس إنسايدر إن وسائل الإعلام الأمريكية دائمًا ما تصف المملكة بأنها “عملاقة الشرق الأوسط”، وهي أيضًا موطن الإسلام والبيت الحرام الذي يسافر له ملايين المسلمين سنويًا، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك أيضًا تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال كونها صاحبة أكبر احتياطي للنفط الخام حول العالم.

واحتلت الولايات المتحدة كعادتها صدارة التصنيف العالمي، يليها منافستها السياسية الكبرى روسيا، ثم الصين في المركز الثالث، وجاءت ألمانيا رابعًا وبريطانيا خامسًا وفرنسا سادسًا واليابان سابعًا.

وتقدمت المملكة شقيقتيها العرب الإمارات والعراق، حيث جاءت الأولى في المركز الحادي عشر خلف كوريا الجنوبية، فيما حلَت بلاد الرافدين في المركز التاسع عشر خلف إيطاليا، فيما جاءت قطر في المركز قبل الأخير بالقائمة التي ضمت 25 دولة على مستوى العالم، متفوقة على بلجيكا صاحبة المركز الأخير.

وجاءت باكستان في المركز 22 خلف السويد، كما جاءت تركيا في المرتبة 16 خلف أستراليا، ومتفوقة على الهند التي حلت في المركز 17.