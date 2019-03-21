المنتخب السعودي يخسر ضد الإمارات بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإماراتي الودية، التي أُقيمت على استاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي، بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بشكل سريع، ونجح النجم عبد الفتاح آدم في هز شباك الإمارات في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول من المباراة الودية بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

وانتفض لاعبو الإمارات مع بداية أحداث الشوط الثاني، وتمكن بندر الأحبابي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54، وواصل الأبيض ضغطه، وسجل علي مبخوت الهدف الثاني في شباك المنتخب السعودي في الدقيقة 64.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره غينيا الاستوائية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الملك فيصل الدولي في العاصمة الرياض، خلال فترة توقف الدولي الحالية.

ويقود المدرب الوطني يوسف عنبر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مؤقت خلال مواجهتي الإمارات وغينيا الاستوائية، خلفًا للمدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.