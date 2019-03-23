المهارة وصناعة التاريخ.. سيدات السلة السعوديات حديث العالم

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

اهتمت شبكة CNN الأمريكية، بمشاركة السعوديات لأول مرة في فريق لكرة السلة بدورة الألعاب الخاصة التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية في الإمارات، مشيرة إلى أن هؤلاء السيدات صنعن التاريخ بمشاركتهن الأولى في منافسات كرة السلة هناك.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى حالة الفرح التي ظهرت على الفريق بشكل كبير، خاصة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في ظهوره الأول بالأولمبيات الخاصة في الإمارات.

وأوضحت أنه لم تشارك أي سعودية في الألعاب الأولمبية الخاصة حتى الآن، ومع ذلك، في هذه النسخة، صنعت مجموعة من 21 امرأة التاريخ من خلال أن تصبح أول رياضيات من المملكة تنافس في مختلف الألعاب الرياضية بما في ذلك كرة السلة والبولينج وغيرها من الألعاب.

ولم تخيب الفتيات الرياضيات في الألعاب الأولمبية الخاصة، وبخلاف كرة السلة، فاز فريق لعبة Bocce للسيدات بميدالية فضية، كما حصلت بعض السيدات على مراكز متقدمة في العديد من الألعاب الفردية.

وقالت رجاء الحموري، مدربة فريق كرة السلة: “إنه لأمر رائع أن نحصل على المشاركة، كانت الفتيات في غاية السعادة عندما تلقين أخبار المشاركة.. كما رأيت أنهن لعبن بشكل جيد وعرفن أن لديهن القدرة على التغلب على أي فريق”.

وأضافت “لقد كانت تجربة جيدة للغاية بالنسبة لهن.. لقد تنافسن باستمرار على المستوى الوطني مع بعضهن البعض، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الفتيات في الألعاب الأولمبية الخاصة”.