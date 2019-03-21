المواصفات والمقاييس توقف الإرساليات التي لا تحمل شهادة سابر.. ابتداء من هذا الموعد

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن بدء التطبيق الإلزامي لتسجيل المنتجات في منصة “سابر” اعتباراً من بداية الشهر القادم، وذلك للوائح التالية: اللائحة الخليجية الفنية للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، واللائحة الخليجية الفنية لألعاب الأطفال، واللائحة الفنية لزيوت التزييت.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، أنه يجب على جهــات تقويم المطابقــة وقف إصدار شهادات المطابقــة COC اعتباراً من 15-03-2019، وسوف يتم وقف أي إرساليات لا تحمل شهادات سابر اعتبارا من 01-04-2019، بينما يسمح للإرساليات المصحوبة بشهادات COC الصادرة قبل 15-03-2019 فقط.

يذكر أن “سابر”، هي منصة إلكترونية تمكن التاجر والمصنع المحلي من إصدار شهادات مطابقة الإرسالية إلكترونياً للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق السعودي.

وتهدف منصة “سابر”، إلى حماية المنشآت والمستهلكين من المنتجات المغشوشة والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتقليل الوقت اللازم لفسح المنتجات، وتسريع إجراءات إصدار شهادات المطابقة للسلع، حيث تم ربطها مع كل من الهيئة العامة للجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والاستثمار، وجهات تقويم المطابقة.