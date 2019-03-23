“المواطن” ترافق فريق منظمة البلسم الدولية إلى اليمن

المواطن - عبدالرحمن الأحمري - المكلا

انطلق صباح هذا اليوم فريق منظمة البلسم الدولية في رحلة صحية خيرية إلى محافظة المكلا باليمن، ويقدم الفريق الخدمات العلاجية والعمليات الجراحية للمحتاجين المرضى من دولة اليمن الشقيق ، وتستمر هذه الرحلة لمدة أسبوع كامل.

وفي تصريح لرئيس المنظمة استشاري أول جراحة القلب الدكتور عماد بخاري أوضح أن هذه المنظمة تعمل على تقديم الخدمات الخيرية الطبية الدولية وتهدف إلى مساعدة أصحاب الإمكانيات المحدودة.

وأضاف قائلاً إن هذه الزيارة الرابعة إلى دولة اليمن الشقيق والزيارة السادسة على مستوى عمل المنظمة التي تم تسجيلها في سويسرا كمنظمة غير حكومية ديسمبر ٢٠١٧ ومقرها الرئيسي في الرياض.

وقد قدم الفريق ما يقارب ٣٠٠ عملية جراحية وقساطر تداخلية بالإضافة إلى حوالي ٥٠ عملية أطفال في جمهورية تنزانيا المتحدة على المستوى العام وما يزيد عن ٢٣٠ عملية جراحية في دولة اليمن الشقيق.

وتابع بخاري قائلاً إن هذه المنظمة رغم عملها الخيري الطبي الدولي والذي يسمع صداه ولله الحمد إلا أن الإمكانيات محدودة والأجهزة الطبية قليلة جداً ولكن ما يميز المنظمة هي الكوادر الطبية المتميزة.

وقدم بخاري شكره لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وأطباء سعوديين تبرعوا بشراء أجهزة طبية من أموالهم الخاصة.

الجدير بالذكر أن صحيفة “المواطن” مرافق إعلامي لهذه المنظمة وستوافيكم بكل ما هو جديد خلال هذه الزيارة.