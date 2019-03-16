“المواطن” توثق الجمال وتتجول في ملتقى هواة الببغاوات وطيور الزينة في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أقام نخبة الجنوب الببغاوات، وبالتعاون مع إدارة القرية التراثية بجازان، ملتقى لهواة الببغاوات وطيور الزينة، وذلك في القرية التراثية بجازان يومين 7- 8/ 7/ 1440، وذلك بإشراف مجلس التنمية السياحية بجازان

وتجولت “المواطن” في الملتقى واستطلعت انطباع الأهالي والزوار والذي يعد من أهم الملتقيات في المنطقة.

نخبة الببغاوات:

وفي تصريحات خاصة إلى “المواطن” قال محمد مرير أحد أعضاء النخبة: إنه يحمد الله على أن تكللت جهودهم بالنجاح، وذلك مما لمسوه من بهجة الجمهور وتفاعلهم مع الحدث وكثافة عدد الزوار ومدى إعجابهم بالطيور وبهذه الهواية، مضيفًا: لعلنا من خلال هذا الملتقى نفتح آفاق هذه الهواية للجميع، وكما نأمل أن يكون لهذه الهواية جهة داعمة أو جمعية خاصة حتى نستطيع تطويرها وتثقيف المجتمع بها بالشكل المطلوب فهذه الهواية بقدر ما فيها من متعة وراحة نفسية هي أيضًا متنفس يستثمر فيه أبناؤنا أوقات فراغهم فيما يفيدهم.

وتابع: لا أنسى مدى حاجتنا للخدمات البيطرية وتسهيلها وتوفيرها مجانًا للمربين والمنتجين.. وفي الختام نتقدم بالشكر والتقدير إلى إدارة القرية التراثية لاستضافة الملتقى وهيئة السياحة لتبني هذا الحدث، ونشكر فريق العمل الذي بذل الجهود الجبارة لإنجاح الفعالية.

حضور جماهيري:

من جهته، تحدث محمد بعيطي وأكد أن هذا الملتقى الذي يعد من أهم الملتقيات في جازان شهد كثافة وازدحامًا كبيرًا من قبل الأهالي والزوار من داخل وخارج المنطقة والذي يعنى بطيور الببغاء وطيور الزينة، حيث يتهم بها بعض الأسر، متابعًا أن من المعروف أن هذه الطيور بألوانها الزاهية والتي تتراوح بين الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر تعد من الطيور المحببة للإنسان وخاصة في أشكالها وتقليد الأصوات.

أنواع الببغاوات:

أما يوسف جباري فأوضح أن هناك أكثر من 253 نوع تقريبًا وتعيش في الغابات، وهي من أشد أنواع الطيور ذكاء، وأيضًا قادرة على تقليد الأصوات، وخاصة بعض الكلمات البشرية، وتعيش لفترة طويلة، وطيور الببغاوات تعتبر من الطيور الوفية بحيث لا ينفصل الزوجان عن بعض مدى الحياة ولا يتزوج منها مرة أخرى في حالة وفاة الآخر.

فكرة الملتقى:

ومن جهتها، قالت الإعلامية رزان تاج الدين: إن فكرة الملتقى فكرة ممتازة جدًّا وخاصة لمثل هذه الطيور، متابعةً: لقد شاهدنا اليوم عدة أنواع وأشكال كان الزوار والأهالي لا يعرفونها في السباق، وهي طيور جميلة جدًّا بأشكالها وأصواتها، وأتمنى أن يتكرر هذا الملتقى كل سنة من أجل جذب الزوار والأهالي وأيضًا هواة الببغاوات وطيور الزينة.

القرية التراثية:

وأكد موسى نامس مدير القرية التراثية بجازان أن هذا العرض يعتبر الأول من نوعه، حيث تقدم نخبة الجنوب للببغاوات من أجل إقامة عرض للطيور، مشيرًا إلى أنه بعد التشاور مع هيئة السياحة والآثار بجازان تمت الموافقة من قبل المهندس عبده قطر مدير هيئة السياحة والآثار بجازان، مشددًا على أن إقامة النخبة لهذا العرض كان تغيرًا بالنسبة للجميع، وأن الحضور كان كبيرًا جدًّا، حيث تخلل العرض مسابقات وكذلك أجمل صورة وتقديم الهدايا للزوار وهي عبارة عن طيور صغيرة وجميلة.