“المواطن” في مؤتمر السلامة المرورية.. محاور وأجنحة تحقق الرؤية وتزيد الوعي

المواطن - الرياض

رصدت “المواطن” فعاليات مؤتمر السلامة المرورية، المنعقد في الرياض تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

وقال المقدم علي المالكي المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للمرور: إن المؤتمر يستعرض عدة محاور لتحقيق تطلعات رؤية 2030، كما يهدف إلى تعزيز مبدأ السلامة المرورية، وهو أحد أهداف برنامج 2020.

كما يعمل المؤتمر على خفض نسبة الحوادث المرورية وزيادة الوعي، مسلطًا الضوء على التقنيات الجديدة لضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري.

وضم المؤتمر عددًا من الأجنحة والفعاليات، حيث ضم جناح هيئة تطوير الرياض استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية ومشروع قطار الرياض، أما جناح الهلال الأحمر فقدم كتاب الإسعافات الأولية وهو متاح للجميع، فيما يحصل المتدرب على شهادة رسمية من خلال دورة مجانية يجتازها في الجناح.