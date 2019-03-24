الموت حزنًا.. وفاة أم أحد ضحايا هجوم نيوزلندا على قبر ابنها

المواطن - متابعة

توفيت والدة شاب فلسطيني قتل في هجوم المسجدين بنيوزلندا، إثر نوبة قلبية بعدما ذهبت لحضور جنازة ابنها.

وبحسب مصادر محلية توفيت سعاد عبد الفتاح محيسن عدوان والبالغة من العمر 65 عاما، بعد تعرضها لنوبة قلبية يوم أمس السبت.

وكانت والدة درويش وصلت من الأردن يوم الجمعة 22 مارس لحضور جنازة ابنها، إلا أنها توفيت صباح يوم السبت لعدم قدرتها على تحمل فقدان ابنها.

يذكر أن الفلسطيني كامل درويش والبالغ من العمر 38 عاما قد قتل في مسجد النور، وقد جاء من الأردن لنيوزلندا العام الماضي ليلحق بأخيه الأكبر وهو أب لثلاثة أطفال صغار، كان عاملا بمزرعة للألبان.

وأسفر الحادث الإرهابي عن وفاة 51 شخصا وإصابة عدد مماثل.