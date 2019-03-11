الميليشيا الحوثية تجند 5113 طفلاً خلال أربع سنوات

المواطن - واس

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “تحالف رصد” 5113 حالة تجنيد للأطفال خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في كلمة ألقاها اليوم، في مجلس حقوق الإنسان بالبند 3 على هامش انعقاد الدورة الـ 40 للمجلس” أن أطفال اليمن يتعرضون إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة كالاختطاف والعنف والتجنيد الإجباري من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية”.

وأضاف البذيجي “أن ما يقارب من 4 مليون طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي واستخدام حوالي 170 مدرسة كثكنات عسكرية، وتسرب حوالي 2 مليون طفل ليذهبوا إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية في ديسمبر 2014م”.

ودعا مجلس حقوق الإنسان ومنظماته الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتخصصة بالأطفال إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات الحمائية والمؤسسات التعليمية وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد من ارتكبوا انتهاكات بحق الطفولة في اليمن آخذين في الحسبان الالتزام بأهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف 16 لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإزالة الألغام التي تفتك بكثير من الأطفال في اليمن.