النائب العام : تسخير التقنية لتطوير عمل المتابعة

المواطن - الرياض

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أهمية عمل المتابعة ووضع الأطُر العامة لإجراءاتها والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المتسمر لأعمالها من خلال نظام الاتصالات ونظام شؤون الموظفين، حتى تكون منسجمة مع رؤية المملكة 2030 .

وأشار المعجب خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة بالفروع والمقر الرئيس بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان إلى أنه وبعد صدور الأمر الملكي باعتماد تسمية النيابة العامة وارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – وما يحمله ذلك من دلالة سامية ومعاني جليلة ترتكز على الفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة بما يضمن مباشرتها لأعمالها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت ، منوهاً معاليه بأنه وحرصاً منا على تطوير العمل والارتقاء به وتتبع مكامن الخل ومعالجة بما يتواءم مع ذلك فقد تم صدور قرارنا بفصل المتابعة عن دائرة التفتيش وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة بنا وتحت إشرافنا مباشرةً .

وأضاف معاليه بأن متابعة عمل الدولة مع دقة الانجاز وإتقانه حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين – أدم الله عزه – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – مستهدفين بذلك أن تكون بلادنا نموذجاً رائداً في العالم على كافة الأصعدة .

واختتم معاليه كلمته بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما تلقاه النيابة العامة من ثقة واهتمام ورعاية، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا، وأن يكلل كافة الأعمال والجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الشأن.