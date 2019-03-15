النصر إلى جدة بطائرة خاصة .. ويفتقد مايكون ضد الوحدة

المواطن - طارق سعد

تسافر- بعد قليل- بعثة نادي النصر إلى جدة على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الوحدة غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرأس البعثة نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الجليل، ومن المنتظر أن يلتحق رئيس النصر سعود آل سويلم غدًا السبت بفريقه، لمشاهدة المباراة من أرض ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع.

من جهة أخرى أبعد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا عن قائمة الفريق التي تواجه الوحدة غدًا؛ لعدم اكتمال جاهزيته البدنية واللياقية، فيما تأكدت مشاركة كل من البرازيلي برونو والمغربي مرابط من بداية المباراة.