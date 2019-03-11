النصر ضد ذوب آهان أصفهان .. روي فيتوريا يحشد أسلحة العالمي للمباراة

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

القائمة الأساسية

وجاء تشكيل النصر مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالله مادو، عمر هوساوي، عوض خميس.

في خط الوسط: عبد العزيز الجبرين، عبدالله الخيبري، حمد آل منصور، جوليانو.

في خط الهجوم: عبدالله السالم، عبد الرزاق حمدالله.

قائمة البدلاء

وجاءت قائمة بدلاء نادي النصر مكونة من: وليد عبدالله، نايف الماس، عبد الرحمن العبيد، نواف الفرشان، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان، يحيى الشهري.

وتُقام مباراة النصر وذوب آهان أصفهان الإيراني على ملعب نادي النصر الإماراتي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى نادي النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بعد الخسارة من نادي الوصل الإماراتي في الجولة الأولى.

وكان النصر فاز بصعوبة في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.