النصر يبدأ تحركاته مبكراً استعداداً للموسم المقبل

المواطن - طارق سعد

تعمل إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم هذه الأيام على رسم الخطوط العريضة لتركيبة الفريق الأول لكرة القدم خلال المواسم القادمة، يأتي هذا بالتزامن مع العمل الجاري على تسيير أمور الفريق النصراوي هذا الموسم في البطولات الثلاث (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين – مسابقة كأس الملك – دوري أبطال آسيا).

وأشارت “المواطن” قبل أيام لقرب تعاقد النصر مع شركة اتصالات عالمية لتوقيع عقد شراكة بين الطرفين، قبل أن يعلن النصر رسمياً عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر” قربه لتوقيع عقد شراكة مرتقب مع شركة اتصالات من خارج السعودية ستعلن تفاصيلها لاحقاً.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل زيادة موارد النصر المالية، واستغلال شعبيته ورمزيته التاريخية في كرة القدم السعودية، بعد نجاحها مطلع الموسم في إبرام صفقة رعاية رئيسية مع شركة طيران الاتحاد، الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد الفريق النصراوي، يمتد عقد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر حتى نهاية الموسم المقبل، مما يتيح له فرصة الإشراف على استعدادات الفريق القادمة في المعسكر الصيفي، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفنية والعناصرية من اللاعبين المحليين والأجانب في الموسم القادم، بانتظار القرار النهائي الذي سيصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال استمرار عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق.

يُذكر أن النصر يملك في قائمته كلاًّ من الحارس الإسترالي برادلي جونز، والبرازيلين مايكون وجوليانو وبيتروس وبرونو، والمغربيان نور الدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله، والنيجيري أحمد موسى.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، سيكون النصر ضمن المرشحين لنيل خدمات الدولي محمد الكويكبي نجم الاتفاق، الذي سيتصدر سباق الأندية الكبرى في الصيف بعد مماطلته في تجديد عقده مع الاتفاق، مما يشير إلى رغبته في الخروج وخوض تجربة في أحد أندية المقدمة.

الجدير بالذكر أن النصر قدم عرضاً مغرياً لنيل خدمات الكويكبي في الفترة الشتوية، إلا أن رئيس الاتفاق خالد الدبل رفض كافة محاولات الإدارة النصراوية.

وتبرز أسماء مدافع القادسية محمد خبراني، وجناح الأهلي سلمان المؤشر، والمهاجمان الشابان هارون كمارا وعبدالفتاح آدم، كأهم الصفقات المنتظرة للدخول فيها جديًّا من قبل المفاوض النصراوي في الصيف المقبل.

وتُشكل عودة اللاعبين المعارين إلى القادسية والوحدة، سامي النجعي وعبدالإله العمري، دعماً لتوجه الإدارة النصراوية وفيتوريا في الاعتماد على العناصر الشابة في الموسم المقبل.