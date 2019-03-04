النصر يسقُط ضد الوصل بهدف في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر ضد الوصل الإماراتي- منذ قليل- بفوز الوصل بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

بدأت المباراة بأداء هادئ بين الفريقين، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث سعى نادي النصر لإحراز الهدف الأول له على ملعب زعبيل بنادي الوصل، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وظلت نتيجة الشوط الأول تُشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، حتى انتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر ضد الوصل، واصل فريق النصر محاولاته الهجومية لكن المغربي عبدالرزاق حمد الله لم يكن في أفضل حالاته؛ مما جعل الدفاع الوصل يتفوق عليه في قطع الكرات الخطيرة للنصر.

ونجح نادي الوصل في تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عبر نجمه البرازيلي فابيو دي ليما في الدقيقة الثانية والستين بطريقة جميلة.

وسنحت فرصة ذهبية للاعب عبدالرزاق حمد الله لتسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة الـ92 لكنه تعامل مع الكرة ببطء شديد وأضاع الفرصة.

أصبح رصيد النصر بعد الخسارة صفرًا من النقاط، بينما أصبح رصيد الوصل ثلاث نقاط في المجموعة الأولى.