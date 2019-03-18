النصر يعلن انضمام موسى وأمرابط لمنتخبي نيجيريا والمغرب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، اليوم، عن انضمام نجميه النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين أمرابط لمنتخبي بلديهما، استعدادًا للمباريات الدولية التي تُقام في شهر مارس الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن أحمد موسى سينضم للمنتخب النيجيري استعدادًا لمباراتي سيشل ومصر يومي 22 و26 من شهر مارس الجاري.

أما اللاعب نور الدين أمرابط فسينضم للمنتخب المغربي استعدادًا للمشاركة أمام منتخبي مالاوي والأرجنتين يومي 22 و26 مارس.

وكان نادي النصر حقق فوزًا عريضًا أول أمس السبت على حساب فريق الوحدة برباعية دون رد، حيث نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في إحراز أربعة أهداف للعالمي.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال المتصدر.

وسيواجه النصر جاره نادي الهلال يوم 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب الملز.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق يوم 8 ديسمبر الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.