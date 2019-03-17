النصر يعود إلى الرياض .. ويمنح لاعبيه إجازة 3 أيام بعد الفوز على الوحدة

المواطن - طارق سعد

عادت بعثة النصر إلى الرياض محملة بنقاط لقاء الوحدة الثلاث، إثر فوزه برباعية نظيفة قلصت الفارق مؤقتاً مع المتصدر الهلالي إلى نقطة واحدة، مع تبقي لقاء للهلال ضد أحد في الرياض السبت القادم.

ومنح البرتغالي روي فيتوريا لاعبيه راحة لمدة 3 أيام، على أن يعاود اللاعبون التدريبات الأربعاء القادم، استعداداً لمواجهة الهلال في قمة حاسمة يوم 29 مارس الجاري، ستحدد كثيراً ملامح بطل المسابقة.

ومن المنتظر أن يلتحق كل من المغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى بمنتخبيهما في الفترة القادمة لأداء مباريات ودية في أسبوع فيفا، مع تكفل رئيس النصر سعود آل سويلم بعودتهما سريعاً للاستعداد للديربي، حيث يفرغ أمرابط من مباراة منتخبه ضد الأرجنتين، وأحمد موسى من مباراة مصر، مساء 26 مارس.