النصر يغادر إلى دبي بطائرة خاصة.. ويطرح تذاكر مباراته ضد ذوب آهن الإيراني

المواطن - طارق سعد

غادرت بعثة فريق النصر إلى دبي الإماراتية، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوي ضد ذوب آهن الإيراني غداً الاثنين على ملعب آل مكتوم.

ويسافر النصر على متن طائرة خاصة تكفل بها رئيس النصر سعود آل سويلم، الذي فضل إلغاء الحجوزات الاعتيادية لإبعاد لاعبيه عن الإرهاق وساعات الانتظار في المطار.

وكان النصر قد اختار دبي مسبقاً كأرض له لمواجهة خصمه ذوب آهن الإيراني، في إجراء مُتبع منذ سنوات في لقاءات الفرق السعودية والإيرانية، على أن تكون مواجهة الإياب في كربلاء العراقية التي اختارها الفريق الإيراني أرضاً له.

على صعيد آخر طرح النصر تذاكر مواجهة الغد في متاجر النصر الإماراتي في دبي، حيث ينتهي بيع التذاكر في الثامنة من مساء اليوم الأحد.