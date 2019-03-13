النصر ينهي علاقته بالفريدي رسمياً

المواطن - طارق سعد

ودَّع لاعب النصر أحمد الفريدي جماهير فريقه عبر تغريدة نشرها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في إشارة لنهاية العلاقة رسمياً بين النصر والفريدي بعد 5 سنوات من حضوره في عهد الإدارة السابقة برئاسة الأمير فيصل بن تركي.

ونشر الفريدي عبارات الشكر والعرفان للجمهور النصراوي على دعمه والوقوف معه في الفترة الماضية، مرفقاً مقطع فيديو لهدفه التاريخي في مرمى العروبة موسم 2015/2014.

يُذكر أن قراراً إدارياً أبعد الفريدي منتصف الموسم الحالي عن تدريبات فريقه الجماعية، حيث وصلت العلاقة بين النصر والفريدي إلى طريق مسدود رغم أن عقد الفريدي تم تجديده نهاية الموسم الماضي لمدة موسمين مضى منهما موسم واحد فقط.