النصر يُطارد الفوز الأول آسيويًا أمام أندية الإمارات

المواطن - محمد سمعة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تحقيق أول فوز له في أول مواجهة مع ناد إماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا عند مواجهة نادي الوصل الإماراتي اليوم في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات.

ولم يسبق لنادي النصر أن تقابل مع ناد إماراتي طوال مشاركاته الثمانية في البطولات الآسيوية المختلفة، حيث ستكون مباراة الوصل الإماراتي أول مباراة للعالمي أمام أندية إماراتية آسيويًا.

وتُقام مباراة النصر والوصل على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

ويتواجد النصر في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا والتي تضم فرق” الوصل الإماراتي، ذوب أهان أصفهان الإيراني، والزوراء العراقي”.

ويذكر أن النصر كان هزم نادي الشباب في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس الماضي بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكان آخر حضور لنادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا كان في مرحلة دور المجموعات في عام 2016، حيث لم يستطع العالمي التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة الآسيوية بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته والتي ضمت في ذلك الوقت فرق” الدُحيل القطري، ذوب أهان أصفهان الإيراني، بونيودوكور الأوزبكي”.

وكان الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس النصر أكد أن العالمي سيدخل مباراة الوصل لتحقيق الفوز ومن أجل تعزيز حظوظه في المنافسة في البطولة الآسيوية.