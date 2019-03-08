النصر يُعلن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة اتصالات عالمية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن إنهاء توقيع شراكة استراتيجية مع شركة اتصالات عالمية لتقديم خدمات اتصال متكاملة خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن الشراكة بين نادي النصر والشركة العالمية تشمل تقديم عدد من المنتجات والتي تُعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأكد بيان نادي النصر أنه سيتم الكشف عن تفاصيل شراكته العالمية مع شركة الاتصالات في وقت لاحق.

من ناحية أخرى، حقق نادي النصر فوزًا بصعوبة بالغة على حساب نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين، في المباراة والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

ويذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 وبفارق أربعة نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

يستعد النصر في الأسبوع الجاري، لمواجهة فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.