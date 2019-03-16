النصر يُمطر شباك #الوحدة برباعية ويُحذر #الهلال بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

أسقط نادي النصر مضيفه الوحدة برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة، بضغط هجومي مكثف من قبل نادي النصر والذي تمكن من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

وحاول النصر، تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كشر نادي النصر عن أنيابه، حتى تمكن النجم حمد الله من إضافة الهدف الثاني له بطريقة جميلة في الدقيقة الـ59.

ويبدو أن حمد الله أراد تحقيق رقم مميز له فتمكن المهاجم المغربي المميز من تسجيل الهدف الثالث له “الهاتريك” في الدقيقة الحادية والستين.

ورفض حمد الله أن تنتهي مباراة النصر والوحدة إلا بإحراز الهدف الرابع له، وهو ما تمكن من تحقيقه بإحرازه الهدف الرابع له وللعالمي في الدقيقة الثامنة والثمانين.

انتهت المباراة بفوز النصر برباعية نظيفة، ليُصبح رصيد العالمي بعد الفوز 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

وسيواجه النصر جاره نادي الهلال في ديربي الرياض بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري يوم 29 مارس الجاري.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8 (من ركلة جزاء) الوحدة 0 : 1 النصر #الوحدة_النصر pic.twitter.com/oEI4nk5znj — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58 الوحدة 0 : 2 النصر #الوحدة_النصر pic.twitter.com/X7O3D3MxAW — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 60 الوحدة 0 : 3 النصر #الوحدة_النصر pic.twitter.com/dXzQ1fHonf — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 87 الوحدة 0 : 4 النصر #الوحدة_النصر pic.twitter.com/Ejt3dO6XRM — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019