الهريفي يتساءل: من اختار أجانب #النصر في الآسيوية؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، عن استيائه من اختيارات اللاعبين الأجانب في قائمة العالمي ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالخسارة بهدف دون رد أمام الوصل الإماراتي.

وقال الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مين الذي اختار الأجانب في الآسيوية؟.. لا أحد يقول المدرب؛ لأنه لم يقف على مستويات الأغلبية ومين المستشار اللي عبث وقصقص أجنحة النصر مهما كانت الأسباب”.

وتابع نجم نادي النصر تغريدته قائلًا: “ست مباريات.! قبل بطولة إفريقيا ولم نحسن الاختيار..!! يا فاهم زمانك! تأهلوا أول بعدين فكروا في المباراتين”.

وشهدت القائمة الآسيوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استبعاد النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين أمرابط، وأكدت تقارير صحفية أن استبعادهم، بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخبيهما ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا الرباعي الأجنبي حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز، المغربي عبدالرزاق حمد الله، والثنائي البرازيلي مايكون بيريرا وجوليانو.