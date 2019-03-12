الهلال الفائز الوحيد.. والثلاثي السعودي يسقط في فخ الهزيمة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، تفوقًا للأندية السعودية حيث فاز الهلال، الأهلي والاتحاد، وكان النصر الخاسر الوحيد، قبل أن يسقط الراقي، العميد والعالمي في الجولة الثانية.

وعلى الرغم من البداية القوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد واكتساحه لفريق الريان القطري بخماسية في الجولة الأولى، إلا أنه سقط برباعية مقابل هدف ضد الوحدة الإماراتي في ثاني جولات دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت تتوقع الجماهير أن يواصل الاتحاد انتفاضته المحلية والقارية، بتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ضد الوحدة الإماراتي، ولكنه نال هزيمة ثقيلة، إلا أنه حافظ على صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الريان القطري.

وواصل النصر نتائجه المخيبة للآمال في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، ونال الهزيمة الثانية على التوالي أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، بثلاثية مقابل هدفين، ليتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2019 بدون نقاط.

واستمرت النتائج السلبية للأندية السعودية في الجولة الثانية، بعدما خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط من الفوز على السد القطري.

وكان فوز الهلال هو النقطة المضيئة الوحيدة للأندية السعودية في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019، بعدما نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وفاز على الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال العلامة الكاملة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته الآسيوية، يليه الدحيل القطري برصيد 3 نقاط، ثم العين الإماراتي والاستقلال الإيراني بنقطة لكل منهما.