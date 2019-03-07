الهلال جاهز لـ #الوحدة .. ونواف العابد يُشارك

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة الوحدة المُقرر إقامتها، مساء الجمعة.

وطبق اللاعبون عددًا من التدريبات التكتيكية والفنية، وتركز المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مجمله على الجوانب الفنية.

وشرح المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش التكتيك الذي سينتهجه في مباراة الهلال والوحدة غدًا، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مشاركة النجم نواف العابد في الجزء الأول، قبل أن يُكمل برنامجه اللياقي، فيما منح زوران ياسر الشهراني راحة لمدة يومين.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فور نهاية المران الجماعي اليوم معسكرًا، استعدادًا لمباراة الوحدة التي ستُقام على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز السادس بـ35 نقطة.