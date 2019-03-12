الهلال ضد الدحيل .. الزعيم يفوز بثلاثية ويتصدر مجموعته الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الهلال ضد الدحيل القطري التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الهلال ضد الدحيل القطري بضغط كبير من الفريقين، وهدد الزعيم مرمى الضيوف من تسديدتين للبرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يرد يوسف العربي بهجمة خطيرة.

وتمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري في الدقيقة 26 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح شويا ناكيجاما في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من أحداث مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، مُستغلًّا خطأ من دجانيك، ولكن تمكن علي آل بليهي من تسجيل هدف التقدم للزعيم مُجددًا في الدقيقة 77.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ضغطه، ونجح الأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79، وألغى حكم مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، هدفًا للضيوف؛ بداعي التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية دون خطورة كبيرة، لتنتهي مباراة الهلال ضد الدحيل القطري بفوز الأزرق بنتيجة 3/1، ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مجموعته برصيد 6 نقاط.

وبعد مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم نظيره الاستقلال الإيراني، يوم 8 من شهر إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.