الهلال مع زوران .. غزارة تهديفية وصلابة دفاعية

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كثيرًا مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، مقارنة بإحصائيات الزعيم مع المدير الفني السابق، البرتغالي جورجي جيسوس.

وتعاقد نادي الهلال مع زوران ماميتش، بداية شهر فبراير الماضي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في 6 مباريات حتى الآن، 4 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواجهتين في كأس زايد للأندية الأبطال.

واتسم أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالغزارة التهديفية مع زوران ماميتش، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا خلال 6 مواجهات، في الوقت الذي تحسن المستوى الدفاعي كثيرًا، بعدما استقبل 4 أهداف فقط.

وقاد زوران ماميتش الهلال لتحقيق الفوز على الفتح والقادسية بأربعة أهداف مقابل هدف، وتغلب على الباطن بنتيجة 3/2، وفاز على الاتحاد بثنائية دون رد، وذلك في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد السكندري مرتين في كأس زايد للأندية الأبطال، وتمكن من الفوز عليه في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًّا في لقاء الإياب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض مباراته السابعة تحت قيادة زوران ماميتش، بعد قليل، حيث يواجه الفيصلي في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة.