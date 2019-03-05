الهلال يبحث عن الفوز الغائب منذ 9 مباريات في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، اليوم الثلاثاء، بمواجهة العين الإماراتي على استاد هزاع بن زايد.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق أي فوز آخر 9 مباريات لعبها في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا حيث تعادل في 4 لقاءات، وخسر 5 مواجهات، وذلك قبل مباراة العين الإماراتي اليوم.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هذه الإحصائية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وتساءل: “كيف ستكون نتيجته هذا المساء؟”.

وتتسم مباريات الهلال ضد العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا بالتكافؤ الشديد، حيث تقابلا 11 مرة من قبل، نجح الفريق البنفسجي في تحقيق الفوز بـ5 مباريات، وفاز الزعيم في 4 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويسعى الفريق البنفسجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة العين والهلال اليوم، لتحقيق انطلاقة قوية في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والمنافسة على الصدارة مبكرًا.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لنقل سلسلة انتصاراته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، والفوز في مباراة العين والهلال اليوم.