الهلال يحتج على مشاركة القرني.. ويؤكد صحة موقفه القانوني

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، عن تقديم مذكرة احتجاج تفصيلية للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني خلال مباراة الفريقين الماضية.

وأوضحت إدارة الهلال في احتجاجها المواد النظامية التي استندت عليها في الاحتجاج على مشاركة القرني، وذلك بعد أن قدمت الإدارة نموذج الاحتجاج عقب اللقاء مباشرة، والذي يُتيح إمكانية تقديم مذاكر الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة يثق في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مُشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في السعي نحو الحفاظ على حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين.

وشارك محمد القرني في مباراة الهلال والوحدة، بعد تسجيله كلاعب هاوٍ، فيما يرى مجلس إدارة الزعيم أن تسجيل لاعب فرسان مكة تم في فترة غير قانونية.

وكانت مباراة الهلال والوحدة التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.