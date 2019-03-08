الهلال يحتج على مشاركة محمد القرني و #الوحدة يرد

المواطن - محمد سمعه

تقدمت إدارة نادي الهلال باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك احتجاجًا على مشاركة اللاعب محمد القرني في لقاء الهلال والوحدة اليوم في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS عبر تويتر، أن الهلال تقدم باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مشاركة اللاعب محمد القرني في مباراة اليوم بالدوري كلاعب هاو مع نادي الوحدة.

ويذكر أن عبدالله خوقير، نائب رئيس الوحدة، كان تحدث عقب تقدم نادي الهلال باحتجاجه قائلًا: مشاركة محمد القرني قانونية، ونحن متأكدون من موقفنا.

ويذكر أن مباراة الهلال والوحدة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وسجل لنادي الهلال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بينما سجل لنادي الوحدة اللاعب جابر عسيري.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.