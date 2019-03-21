الهلال يفقد إدواردو ضد #أُحد .. ومباراة #النصر تشهد عودته

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو عن مباراة أُحد المُقبلة، التي ستُقام، بعد غد السبت.

وأكد زوران ماميتش أن النجم البرازيلي إدواردو سيصل، يوم غد الجمعة، على أن يُشارك في التدريبات الجماعية بعد اتخاذ الخطوات الاعتيادية الطبية التي ينتهجها.

وشدد المدرب الكرواتي على جاهزية إدواردو لمباراة النصر المقبلة المُقرر إقامتها، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض إدواردو لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال والدحيل القطري، وسافر إلى صربيا لعرض حالته على طبيبة مختصة في مثل هذه الإصابات، لمزيد من الاطمئنان، وحدد له نوع البرنامج العلاجي والتأهيلي ومدته.

وقبل مباراة الهلال ضد أُحد في الجولة الـ24، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأحدي الترتيب برصيد 14 نقطة.