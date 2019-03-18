الهلال يُهدد حلم عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

بعد تفوق نادي الهلال بالأمس على فريق النادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أصبح الهلال يملك نسبة أفضلية قليلة للتأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس زايد.

أمل وحيد لإنقاذ الموسم:

وكان المهاجم السوري عمر السومة قال قبل مباراة الهلال بأن البطولة العربية هي الأمل الوحيد للنادي الأهلي من أجل الفوز بها، خاصة بعد ابتعاد الراقي عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وبعد فوز الهلال على الأهلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو، أصبح الراقي بحاجة للفوز بفارق هدفين في مباراة العودة والتي تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث سيكون الأمر صعبًا للغاية على الفريق الأهلاوي، بالإضافة إلى خوف السومة من الإقصاء من البطولة العربية.

وتُقام مباراة العودة بين الهلال والأهلي يوم الخامس عشر من شهر إبريل المقبل.

ولم ينجح الأهلي من الثأر من الهلال في أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث قبل ثلاثة أشهر من الآن تمكن فريق الهلال من الفوز على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الدوري في مباراة كان بطلها عمر السومة والذي أحرز “الهاتريك”.