الهيئة العامة لحي السفارات تختتم أحد أكبر التجمعات العالمية للنحت

المواطن - واس

تحت رعاية سمو الامير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات اختتمت الجمعة الموافق ٢٢ مارس فعاليات “تجمّع طويق الدولي الأول للنحت ٢٠١٩” للنحت المباشر على صخر الرخام، والتي تصنف كأول فعالية من هذا النوع يتم اقامتها في المملكة العربية السعودية؛ حيث تعتبر أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لحي السفارات في مدينة الرياض.

وصاحب حفل الختام حضور عدد من الشخصيات المهتمة بهذا النوع من الفنون، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، كان لهم فرصة الاطلاع على الاعمال الفنية ولقاء الفنانين ومناقشة تفاصيل وطريقة تنفيذهم لهذه الاعمال الفنية.

وأوضح الدكتور فهد بن مشيط الرئيس التنفيذي للهيئة خلال كلمته الافتتاحية للحفل أن أهمية هذه الفعالية تكمن في عدد وتنوع جنسيات المشاركين، حيث شارك في تنفيذ وصناعة المنحوتات الفنية ٢٣ فنان متخصصون في هذا النوع من الفن، منهم عشرون فنان من مختلف دول العالم و ثلاثة فنانين سعوديين، الأمر الذي كان له كبير الاثر في خلق بيئة لتبادل الثقافات والخبرات والتجارب بين نخبة من أشهر الفنانين عالمياً.



وشملت الدول المشاركة، ألبانيا، إيطاليا، صربيا، ألمانيا، بيلاروسيا، بلغاريا، جورجيا، الدانمارك، أسبانيا، سلوفينيا، انجلترا، كوريا الجنوبية، اليابان، تايوان، المكسيك، كوبا، كوستاريكا، نيوزيلاندا، العراق، مصر، والمملكة العربية السعودية.

وأكد بن مشيط أن انعقاد مثل هذه الفعاليات ذو أهمية وقيمة فنية كبيرة بالنظر إلى مكانة الفنانين المشاركين، وحجمهم في البلدان التي يمثلونها من الوسط الفني الدولي، الأمر الذي يساهم في تعزيز الخبرات، وتطوير الإمكانات، وديمومة هذا النوع من المجالات الفنية.

وأبان بن مشيط أنه “تم انتاج ثلاثة وعشرون تحفة فنية صخرية”، من شأنها أن تسهم في إثراء الذائقة الجمالية للجمهور من جهة، وتعضد خبرات دارسي وهواة الفنون الجميلة عموماً وفن النحت خصوصاً؛ ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الهيئة التي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس إدارة الهيئة حيث تضمنت أهدافها الاستراتيجية تعزيز تبادل الحوار الثقافي العالمي ومشاركة وتعزيز الثقافة المحلية.

وبدأت فعاليات النحت منذ بداية شهر مارس واستمرت لمدة ٢٢ يوم، وخلال هذه الفترة صاحب الفعالية حضور عدد من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس، وسفراء دول الفنانين المشاركين، اضافة لعدد من المختصين والمهتمين بهذا الفن.

من جهتهم، قدّم الفنانون شكرهم للهيئة على استضافتهم وعلى التنظيم الناجح، وتأكيدهم على أهمية مثل هذه الفعاليات والتجمعات في نقل وتبادل وصقل الخبرات.

يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تهدف إلى تطوير حي السفارات وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، فضلًا عن دور الهيئة في التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في تمثيل المملكة في تلك الهيئات والمنظمات.

