الهيئة الملكية توفر وظائف فنية ببرنامج التأهيل

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف فنية شاغرة لحملة الدبلوم بمجال الكهرباء والتكييف، للعمل لدى (شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالمسميات التالية (فني تكييف، وفني كهرباء)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني تكييف:

– دبلوم تقنية هندسة التكييف والتبريد.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– القيام بعمليات تركيب وتجميع أجهزة التبريد والتكييف وتشغيلها، وعمل الصيانة الدورية لأجهزة التبريد والتكييف المختلفة، كشف الأعطال وإصلاحها وتصميم أنظمة التبريد وتكييف الهواء.

2- فني كهرباء:

– دبلوم قوى كهربائية.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– أن يكون لدية خبرة في صيانة المباني والتمديدات الكهربائية والأجهزة الكهربائية وأن يكون لدية الإلمام بأسس الصيانة والتشغيل للمعدات الكهربائية والقياس والتحكم.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).