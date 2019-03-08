الوحدة يُجبر #الهلال على التعادل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق الوحدة بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والوحدة بأداء متوسط وهادئ من قبل الفريقين، حيث لم تكثر الفرص الخطيرة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بدأ نادي الهلال لقاء الوحدة ضاغطًا بقوة حتى تمكن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الأول لنادي الهلال بالدقيقة السابعة والأربعين.

وحاول نادي الوحدة بعد ذلك الضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب جابر ناصر عسيري من إضافة هدف التعادل للوحدة بالدقيقة الرابعة والسبعين، بعد احتساب الهدف من قبل تقنية الـVAR.

وبذل نادي الهلال جهدًا كبيرًا من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون فائدة في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

أصبح رصيد نادي الهلال بعد التعادل 56 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد نادي الوحدة 36 نقطة في المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : جابر عيسى في الدقيقة 75 الهلال 1 : 1 الوحدة #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/j63TphhrWQ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : كارلوس إدواردو في الدقيقة 47 الهلال 1 : 0 الوحدة #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/GizB2tpVpz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019