الوصل ضد النصر .. #العالمي_في_دبي استعدادًا للآسيوية

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة العالمي إلى دبي استعدادًا لخوض مباراة الوصل ضد النصر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول العالمي إلى دبي استعدادًا لمباراة الوصل ضد النصر المُقرر إقامتها، مساء يوم غد الاثنين.

ويحتضن استاد زعيبل في مدينة دبي مباراة الوصل ضد النصر السعودي، حيث يسعى الفريق الإماراتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على العالمي في مواجهة الغد.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوصل ضد النصر غدًا، في ظل حالة الاستقرار الفني الذي يعيشه حاليًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الوصل ضد النصر غدًا، كان الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قد خاض الملحق الآسيوي المؤهل إلى منافسات دور المجموعات، ونجح في الفوز على آجمك الأوزبكي برباعية دون رد.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المجموعة الآسيوية التي تضم كلًا من الفريق الإماراتي، والزوراء العراقي وذوب آهن الإيراني، وسيبدأ مشواره بمباراة الوصل ضد النصر غدًا.