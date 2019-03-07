الوليد بن طلال: أتخذ قراراتي المهمة أثناء المشي ومستعد لدعم الرياضة المجتمعية

المواطن - الرياض

أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، أن أغلب قراراته المهمة التي يتخذها تكون في البر أو خلال المشي، كاشفًا أن علاقته مع المشي بدأت منذ أكثر من 50 سنة.

وقال الوليد بن طلال في تصريحات إلى برنامح “ياهلا بالعرفج” على روتانا خليجية، مساء أمس الأربعاء إنه يمشي يوميًا ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل، أو على الدراجة الهوائية ساعة ونصف أو ساعتين بالتناوب بينهما.

وتابع الوليد بن طلال أن أهم شيء بالنسبة إليه هو المشي في البر، حيث إنه في عطلة نهاية الأسبوع يمشي على الأقل ساعتين إلى 3 ساعات، ومعظم إن لم تكن كل قراراته الشخصية والعملية تتم في البر وخلال ممارسته هذه الرياضة.



كما شدد على أهمية ممارسة الرياضة وذلك لأن العقل السليم في الجسم السليم، مبديًا استعداده لتقديم أي دعم للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الذي يرأسه نجله الأمير خالد بن طلال.

وكشف الوليد بن طلال: “أبلغت خالد.. أي دعم يحتاجه نحن جاهزين لخدمة المملكة؛ لأن الدولة تعيش حالة حراك ونمو وتطور اقتصادي واجتماعي وترفيهي وحتى الرياضي الآن، ولا شك أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقودون نهضة كبيرة في المملكة، ونحن داعمون لهم بكل ما أوتينا من قوة في كل الميادين وتحديدًا رؤية 2030”.