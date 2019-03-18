الوليد بن طلال: سأشتري الهلال .. وهدفي العالمية

المواطن - طارق سعد

أبدى رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال استعداده لشراء نادي الهلال، في حال تم إقرار تخصيص الأندية السعودية، معتبرًا أن الهلال حصد كافة البطولات المحلية والخارجية وتبقى له المشاركة في بطولة أندية العالم.

وذكر الوليد بن طلال في تصريحات تلفزيونية أن كرة القدم السعودية بحاجة إلى التخصيص والتخطيط، مؤكدًا أن الأندية عليها الالتزام بخططها لمدة 3 سنوات على الأقل، للحصول على النتائج المرجوة بدلًا من الظواهر السلبية الحالية، وأبرزها إقالة المدربين.

وأثنى الوليد بن طلال على الحراك الرياضي الذي حدث مؤخرًا، خاصة في مجال الرياضة المدرسية، مشددًا على أن الاهتمام في مراحل عمرية مبكرة سيؤتي نتائج إيجابية في المستقبل القريب للرياضة السعودية.